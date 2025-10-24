Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Житомирської області.

Ким був чоловік, який підірвав гранату на Житомирщині?

Смертельний інцидент, який трапився на залізничній станції "Овруч", скоїв 23-річний харків'янин. Це сталося під час перевірки документів прикордонниками. Чоловік в якийсь момент дістав вибуховий пристрій та підірвав його серед людей. Він отримав важкі поранення та помер у кареті швидкої допомоги.

З'ясувалося, що чоловік міг бути в розшуку, адже раніше його затримували за спробу незаконного перетину державного кордону на Заході України.

Що відомо про підрив гранати в потязі в Овручі?