Що відомо про підрив гранати в Овручі?

Джерела РБК-Україна розповіли, що один з пасажирів підірвав гранату просто в потязі. Внаслідок цього, попередньо, четверо людей загинули, а ще двоє – дістали поранення.

Повідомляється, що чоловік, який це скоїв, перебував у розшуку.

Пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька повідомила журналістам, що на місці, де стався підрив гранати працюють поліцейські. Наразі встановлюються всі обставини події.