Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Де затримуються поїзди?

Кіровоградська область

У регіоні через обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура. Середній час затримки – понад 2 години. Затримки на знеструмленій ділянці зачепили 4 поїзди:

51/52 Одеса – Запоріжжя;

127/128 Львів – Запоріжжя;

7/8 Харків – Одеса;

53/54 Дніпро – Одеса.

Харківська область

Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками. Об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон – Краматорськ;

№104 Львів – Краматорськ;

№712 Київ – Краматорськ.

Сумська область

За даними Укрзалізниці, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.

Що цьому передувало?