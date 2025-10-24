Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Де затримуються поїзди?
Кіровоградська область
У регіоні через обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура. Середній час затримки – понад 2 години. Затримки на знеструмленій ділянці зачепили 4 поїзди:
- 51/52 Одеса – Запоріжжя;
- 127/128 Львів – Запоріжжя;
- 7/8 Харків – Одеса;
- 53/54 Дніпро – Одеса.
Харківська область
Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками. Об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
- №102 Херсон – Краматорськ;
- №104 Львів – Краматорськ;
- №712 Київ – Краматорськ.
Сумська область
За даними Укрзалізниці, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.
Просимо запастись терпінням і слідкувати за інформацією на офіційних ресурсах Укрзалізниці. Важливо! Оперативно повідомляємо про зміни руху пасажирів сповіщеннями в офіційному мобільному застосунку,
– ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало?
Минулої ночі росіяни вдарили безпілотником по території залізничної станції у Сумах. Унаслідок влучання є 2 постраждалих, це працівники залізниці. Одного з них, 35-річного чоловіка, було госпіталізовано.
Ще раніше через обстріли були затримки та зміни маршрутів поїздів №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси та №793/794 Черкаси – Київ. Росіяни останнім часом почали прицільно бити по локомотивах і станціях.