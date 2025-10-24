Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Где задерживаются поезда?
Кировоградская область
В регионе из-за обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Среднее время задержки – более 2 часов. Задержки на обесточенном участке затронули 4 поезда:
- 51/52 Одесса – Запорожье;
- 127/128 Львов – Запорожье;
- 7/8 Харьков – Одесса;
- 53/54 Днепр – Одесса.
Харьковская область
Из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, до Лозовой поезда движутся измененным маршрутом с задержками. Объездным маршрутом через Мерефу с задержкой в районе 2 часов будут двигаться поезда:
- №102 Херсон – Краматорск;
- №104 Львов – Краматорск;
- №712 Киев – Краматорск.
Сумская область
По данным Укрзализныци, пассажиров поезда №787 Терещенская – Киев доставляют автобусами в Конотоп, где организована посадка на поезд №779 Сумы – Киев.
Просим запастись терпением и следить за информацией на официальных ресурсах Укрзализныци. Важно! Оперативно сообщаем об изменениях движения пассажиров оповещениями в официальном мобильном приложении,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Прошлой ночью россияне ударили беспилотником по территории железнодорожной станции в Сумах. В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги. Один из них, 35-летнего мужчины, был госпитализирован.
Еще раньше из-за обстрелов были задержки и изменения маршрутов поездов №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы и №793/794 Черкассы – Киев. Россияне в последнее время начали прицельно бить по локомотивам и станциям.