Об этом написали в Сумской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология атаки Вражеские "Шахеды" угрожают безопасности Украины: где пролетают дроны
Атака на Сумы 23 октября: что известно о последствиях?
Последняя воздушная тревога в Сумской области продолжалась примерно с 2 ночи 23 октября. Ее объявили из-за угрозы дронов-камикадзе, также в течение ночи была баллистическая угроза.
После 5 утра в областной военной администрации проинформировали, что атака ударных дронов российской армии, которая произошла около 3 ночи, имела последствия:
- Удар БпЛА врага пришелся на территорию железнодорожной станции в Сумах.
- В результате попадания есть 2 пострадавших, это работники железной дороги.
Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализирован – без угрозы жизни. Другому, 28-летнему мужчине, оказали помощь на месте.
Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?
- Киев вечером 22 октября попал под удар с воздуха. В результате атаки дронами обломки упали по меньшей мере на 5 локациях.
- Говорится, в частности, и о детском саду. Фиксировали пожары, пострадали несколько человек, крыши жилых домов и автомобили.