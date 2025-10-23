Про це написали у Сумській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Ворожі "Шахеди" загрожують безпеці України: де пролітають дрони
Атака на Суми 23 жовтня: що відомо про наслідки?
Остання повітряна тривога у Сумській області тривала приблизно з 2 ночі 23 жовтня. Її оголосили через загрозу дронів-камікадзе, також упродовж ночі була балістична загроза.
Після 5 ранку в обласній військовій адміністрації проінформували, що атака ударних дронів російської армії, яка сталася близько 3 ночі, мала наслідки:
- Удар БпЛА ворога припав на територію залізничної станції у Сумах.
- Унаслідок влучання є 2 постраждалих, це працівники залізниці.
Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізовано – без загрози життю. Іншому, 28-річному чоловіку, надали допомогу на місці.
Зауважте! Всю оперативну інформацію про ворожі удари по регіонах України, наслідки російських атак та головні новини дізнавайтеся у нашому телеграм-каналі.
Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?
- Київ увечері 22 жовтня потрапив під удар із повітря. Внаслідок атаки дронами уламки впали на щонайменше 5 локаціях.
- Мовиться, зокрема, і про дитячий садок. Фіксували пожежі, постраждали кілька людей, дахи житлових будинків та автомобілі.