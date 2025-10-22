Что известно о задержке поездов 22 октября?

Из-за обстрела есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки, поэтому некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка – до 2 часов.

Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы – Киев. Задержка в пути около часа. Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.

К слову, россияне начали прицельно бить по локомотивам и станциям украинской железной дороги.

Эксклюзивно в эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что это часть враждебной стратегии по уничтожению критической инфраструктуры. Для противодействия требуется единый контур ПВО, а система защиты должна включать не только военные, но и гражданские объекты.

Что известно о массированных обстрелах?