Підрив гранати на вокзалі на Житомирщині: що відомо про жертв та постраждалих

Що відомо про них наразі, розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Житомирської області.

Що відомо про жертв та постраждалих в Овручі?

Станом на 14:13 відомо про 4 загиблих осіб.

Це сам 23-річний підривник з Харкова, який помер у кареті швидкої допомоги, та ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років, які були жительками Коростенщини. Серед загиблих є прикордонниця, яка була поруч з винуватцем.

Ще 10 осіб отримали поранення.

Вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу. Серед них не лише цивільні, але й двоє прикордонників.

Деталі підриву гранати на вокзалі Овруча

Вибух пролунав близько 10:50, коли працівники ДПСУ проводили перевірку документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч" у пасажирів потяга.

Загиблого підривника нещодавно затримували за спробу порушення держкордону на західній ділянці.