24 Канал Новини України Підрив гранати на вокзалі на Житомирщині: що відомо про жертв та постраждалих
Підрив гранати на вокзалі на Житомирщині: що відомо про жертв та постраждалих

Софія Рожик
Основні тези
  • У результаті вибуху гранати на пероні в місті Овруч загинуло 4 особи, включаючи 23-річного підривника та трьох жінок.
  • Ще 10 осіб отримали поранення, серед них є як цивільні, так і прикордонники.
Овруч, чоловік підірвав гранату на пероні 24 жовтня 2025
Вибух гранати на вокзалі в Овручі / Колаж 24 Каналу, фото Нацполіції

Вдень 24 жовтня чоловік підірвав гранату на пероні у місті Овруч, що на Житомирщині. Є загиблі та постраждалі.

Що відомо про них наразі, розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Житомирської області.

Що відомо про жертв та постраждалих в Овручі?

Станом на 14:13 відомо про 4 загиблих осіб.

Це сам 23-річний підривник з Харкова, який помер у кареті швидкої допомоги, та ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років, які були жительками Коростенщини. Серед загиблих є прикордонниця, яка була поруч з винуватцем.

Ще 10 осіб отримали поранення.

Вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу. Серед них не лише цивільні, але й двоє прикордонників.

Деталі підриву гранати на вокзалі Овруча

  • Вибух пролунав близько 10:50, коли працівники ДПСУ проводили перевірку документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч" у пасажирів потяга.

  • Загиблого підривника нещодавно затримували за спробу порушення держкордону на західній ділянці.

  • В Укрзалізниці подію наразі ніяк не коментували.