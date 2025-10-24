Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Що відомо про трагедію в Овручі?

Чоловік, який скоїв підрив вибухового пристрою – житель Харкова. Нещодавно він затримувався за спробу порушення державного кордону. Нападник перебував на пероні прикордонного контролю на Житомирщині, куди прибув потяг.

У якийсь момент під час перевірки документів він застосував вибухівку. Це призвело до загибелі та поранення людей. Від отриманих травм обірвалося життя прикордонниці та двох цивільних. Сам підривник також помер у кареті швидкої допомоги.

У поліції розповіли, що загиблими є 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку, та троє жінок віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини.

Травми отримали двоє військовослужбовців і 10 пасажирів. Наразі тривають слідчі дії.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття всім загиблим та бажає одужання постраждалим внаслідок надзвичайної події.

Що передувало?