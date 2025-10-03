24 Канал зібрав відому на цей час інформацію про жертв страшної негоди в Одесі. Наша редакція висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Що відомо про жертв негоди в Одесі?

У ДСНС України повідомляли, що через наслідки сильної негоди в Одесі загинуло 10 людей, серед них була дитина. Загалом відомо, що:

Одна родина загинула на провулку Сергія Ейзенштейна: це двоє чоловіків, двоє жінок та дівчинка приблизно 8 років.

приблизно 8 років. На вулиці Балківській знайшли тіло жінки віком 55 – 65 років та жительки 1987 року народження .

та . На Дачі Ковалевського загинула жінка 1968 року народження , а на Рибальській – 23-річна дівчина, яку змило течією.

, а на Рибальській – Увечері 1 жовтня виявлено тіло десятої жертви – жінки 1935 року народження, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Деякі жертви мали переохолодження через тривале перебування у воді. Роботи з порятунку тривали всю ніч 1 жовтня: ДСНС евакуювали людей із підтоплених будинків, прибирали автівки та відкачували воду.

Хто загинув унаслідок сильної зливи в Одесі?

23-річна Надія Мишей

Унаслідок негоди в Одесі 30 вересня загинула 23-річна працівниця Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації – Надія Мишей.



Надія Мишей є однією з жертв негоди в Одесі 30 вересня / Фото Одеської ОВА

За словами представників Одеської ОВА, 30 вересня ввечері дівчина перестала виходити на зв'язок після 19:00. Згодом інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.

Тіло Надії знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна, що в Київському районі Одеси, вранці 1 жовтня.

Юлія Нефьодова

Однією з жертв сильних злив стала Юлія Нефьодова. Її чоловік Володимир самотужки шукав тіло протягом чотирьох годин.



Юлія Нефьодова є ще однією жертвою негоди в Одесі / Фото "Думської"

За даними "Думської", трагедія з жінкою сталася на вулиці Балківській. За словами Володимира, Юлія залишила машину на розі зі спуском Степана Олійника, бо далі проїхати не могла. Коли вона пройшла близько 20 метрів, її змило потоком води.

Після цього жінку віднесло на 150 метрів вниз, і її тіло зачепилося за стовп. Володимир шукав дружину самостійно, оскільки від поліції допомоги не було.

У поліції мені сказали: пишіть заяву, завтра будемо шукати. Жодного поліцейського не було. Я підійшов – вона лежить біля стовпа. Я дорослий чоловік, багато чого бачив, але я кричу другий день поспіль. Коли я знайшов її, на ній живого місця не було, – розповів чоловік загиблої.

У Юлії залишився семирічний син. Володимир поховав дружину 2 жовтня власним коштом, адже міська влада не надала жодної підтримки.

"З похороном ніхто не допоміг, навіть не зателефонували. У документах написано: "Утоплення внаслідок стихійного лиха", – розповів Володимир.



Довідку про смерть Юлії Нефьодової, яку видали її чоловіку Володимиру / Фото "Думської"

Тепер чоловік вимагає, щоб винних у наслідках негоди та трагедій в Одесі притягнули до відповідальності.

Родина з 5 осіб, серед яких була 8-річна дівчинка

Сильна злива призвела до загибелі родини з 5 осіб, які проживали у цокольному приміщенні на провулку Сергія Ейзенштейна. Вода під час негоди стрімко піднялася до рівня другого поверху, про що розповідали місцеві жителі.

За даними Суспільного, загинули двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка близько восьми років. Сусідка Віра зазначила, що сім'я була переселенцями з Українки та вважалася дуже порядною.

"П'ятеро людей, вони дуже порядні… У них було все необхідне: котел, пральна машинка, кухня, холодна і гаряча вода", – додала сусідка.

Вона розповіла, що під час стихії родина не змогла вибратися, бо двері заклинило. Сусід Віктор зазначив, що рівень води піднявся приблизно на чотири метри всього за 15 хвилин.

38-річна працівниця Укрзалізниці

Сильна негода в Одесі також забрала життя 38-річної співробітниці Укрзалізниці. Жінка поверталася додому з роботи, але через ускладнений рух не змогла проїхати автомобілем і йшла пішки, коли стихія обірвала її життя.

Очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що перебуває на зв'язку з родиною загиблої. Укрзалізниця також збирає інформацію про колег, чиє житло постраждало через негоду.

Що відомо про смертельну негоду в Одесі?