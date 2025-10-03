Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
Коли в Одесі знову будуть дощі?
Так, у суботу, 4 жовтня, на Одещині буде хмарно. В області прогнозують помірний дощ, вночі місцями значний з грозою. Стосовно Одеси, то там також буде помірний дощ.
Вітер буде східний, вдень південний, 9 – 14 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15 – 17 метрів за секунду.
Вночі в Одеській області термометри покажуть +9…+14, вдень +14…+19. По місту вночі +12…+14, вдень +17…+19.
Що відомо про негоду в Одесі і чи повториться вона?
Днями через сильну негоду Одеса буквально пішла на дно. У місті за пів дня випала майже місячна норма опадів, яка спричинила серйозні наслідки. Затопило вулиці, під'їзди, супермаркети, ТРЦ й приватні будинки. На жаль, загинуло 10 жителів, серед них також є дитина.
Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова у коментарі 24 Каналу розповіла, що причиною рясних опадів в Одесі став різкий перепад температури.
Мартазінова каже, що ситуація в Одесі є екстремальною. За її словами, ймовірно, варто очікувати такі серйозні опади навіть наприкінці жовтня та листопада. Можливо, вони будуть не такими руйнівними, проте сильні опади на Півдні цілком ймовірні.