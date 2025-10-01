Мер Геннадій Труханов повідомив, що лише за 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, передає 24 Канал.

Дивіться також "По пояс" провалилися маршрутка та авто: страшні кадри з Одеси

Яка ситуація в Одесі?

Чиновник зауважив, що жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

За його словами, у місті ситуація складна, але контрольована.

1 жовтня в Одесі знову очікується негода. Робота комунальників триває.

Нагадаємо, що у середу школи переходять на дистанційне навчання. Підприємства та установи теж закликали за можливістю організувати дистанційну роботу для персоналу.

Окрім того, влада попросила мешканців міста не переміщатися вулицями, особливо автотранспортом, о першій половині дня.

Що відомо про негоду в Одесі?