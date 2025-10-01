Деталі зібрав 24 Канал.

Одесити показали затоплені квартири

За вівторок в Одесі випало стільки опадів, скільки випадає за півтора місяця.

Один з одеситів детально показав, які наслідки в його квартирі. Пралка наполовину у воді, ніжки стільців і ліжка – повністю. Він також показав, що злива не вщухає, і спрогнозував, що скоро підтопить і ті авто, які стоять відносно високо. У під'їзд не увійти, бо там по пояс води.

У мережі ширяться кадри, як вода стоїть просто під вікнами. Жінка скаржиться, що всі підвіконня у воді, на що чоловік відповідає: варто спробувати врятувати хоч якісь речі.

Є і ролики, де видно, що затопило супермаркет. Люди стоять на сходах, але вхід у воді. Вода і за розсувними дверима. Перехожі переймаються, щоб продавців і покупців, які могли залишитися в приміщенні, не вдарило струмом.

Одна з мешканок зафільмувала, як вода піднімається вище першого поверху. Людям радять забирати авто, жителі міркують, як відкачати воду.

Буквально в кожному відео чути, як хлюпає вода.

Коротко про ситуацію в Одесі