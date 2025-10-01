Мэр Геннадий Труханов сообщил, что всего за 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Одессе?
Чиновник отметил, что ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.
По его словам, в городе ситуация сложная, но контролируемая.
1 октября в Одессе снова ожидается непогода. Работа коммунальщиков продолжается.
Напомним, что в среду школы переходят на дистанционное обучение. Предприятия и учреждения тоже призвали по возможности организовать дистанционную работу для персонала.
Кроме того, власть попросила жителей города не перемещаться по улицам, особенно автотранспортом, в первой половине дня.
Что известно о непогоде в Одессе?
- В Одессе объявили красный уровень опасности.
- В городе затопило улицы, подъезды, супермаркеты и частные дома.
- В городе продолжаются поиски 23-летней девушки. По словам очевидцев, около 18:00 ее смыло течением на одной из улиц.
- По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий можно ждать только 2 октября.