Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую" и Суспильное.

В Одессе во время ливня 30 сентября провалились авто и маршрутка

В Одессе под землю провалился маршрутный автобус №127, который ездит вдоль моря. Как отметили журналисты "Думской", на перекрестке Люстдорфской и Левитана провалы регулярные, но на этот раз это "мегапровал".

Мегапровал в Одессе, маршрутка ушла под землю: смотрите видео

"Жертв и пострадавших нет. Водитель маршрутки бегает возле своей машины, заламывая руки", – написали в СМИ.

Корреспонденты Суспильного добавили, что под землю ушел еще и автомобиль.

Авто и автобус провалились в Одессе 30 сентября / Фото Суспильное

Какая ситуация в Одессе сейчас?

  • В Одесской ОВА рассказали, что работают более 500 спасателей. Они достают из воды людей и машины, в том числе скорые.

  • В областном ГСЧС сказали, что перевезли в безопасное место 20 человек из 60.

  • Сейчас ищут девушку, которую унесло течением.

  • Энергетики пытаются вернуть свет в дома. Но в Одесской области без электричества еще более 23 тысяч.

  • "Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды не прекращаются и будут продолжаться в течение ночи несмотря на затяжной ливень, подтопленные дороги и проезды. Задействованы все аварийные бригады", – написал Олег Кипер.

  • Системы водоснабжения и газоснабжения области работают.

  • Осадки обещают и 1 октября.