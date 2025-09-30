Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую" и Суспильное.

В Одессе во время ливня 30 сентября провалились авто и маршрутка

В Одессе под землю провалился маршрутный автобус №127, который ездит вдоль моря. Как отметили журналисты "Думской", на перекрестке Люстдорфской и Левитана провалы регулярные, но на этот раз это "мегапровал".

Мегапровал в Одессе, маршрутка ушла под землю: смотрите видео

"Жертв и пострадавших нет. Водитель маршрутки бегает возле своей машины, заламывая руки", – написали в СМИ.

Корреспонденты Суспильного добавили, что под землю ушел еще и автомобиль.

Авто и автобус провалились в Одессе 30 сентября / Фото Суспильное

Какая ситуация в Одессе сейчас?