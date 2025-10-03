Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Смотрите также Сценарий Одессы может повториться: где и когда стоит ожидать подобные ливни

Когда в Одессе снова будут дожди?

Так, в субботу, 4 октября, в Одесской области будет облачно. В области прогнозируют умеренный дождь, ночью местами значительный с грозой. Относительно Одессы, то там также будет умеренный дождь.

Ветер будет восточный, днем южный, 9 – 14 метров в секунду, ночью местами порывы 15 – 17 метров в секунду.

Ночью в Одесской области термометры покажут +9...+14, днем +14...+19. По городу ночью +12...+14, днем +17...+19.

Что известно о непогоде в Одессе и повторится ли она?