Таку інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.

Що спричинило потоп в Одесі?

Метеорологиня Вазіра Мартазінова пояснила, що наприкінці вересня фіксували теплу та комфортну погоду. Вже орієнтовно після 25 вересня відбулося різке похолодання, спричинене областю високого тиску, але в північних широтах.

Ось ця область високого тиску з північних широт пересувалась на територію України. Контраст температур виявився надто великим по півдню та півночі,

– пояснила вона.

За словами науковиці, спершу на півдні були високі температурні показники – понад 20 градусів тепла, а вже незадовго після цього регіон охопили коливання від 11 до 14 градусів тепла. Водночас з'явилися незначні зниження частих циклонів.

"І ось ці поєднання циклонічної діяльності й те, що периферія створювала такі умови контрасту температур, створило такі сильні опади", – зауважила вона.

Які наслідки негоди на півдні?