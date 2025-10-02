Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.
Де в Одесі було найбільше руйнувань внаслідок затоплення?
За словами глави обласної військової адміністрації, через негоду постраждали всі райони Одеси, а найбільше – Київський. У межах Пересипів відкачувальні роботи тривають досі. Там вже вдалося відновити рух транспорту в одному напрямку.
За словами Олега Кіпера, в Київському районі переважно пошкодження через негоду зафіксовані в приватному секторі.
Загалом в Одесі 345 приватних домоволодінь і чимало багатоповерхівок постраждали під час затоплення.
Я думаю, що ця цифра буде коригуватися, бо заявки надходять і надходять. За добу на "гарячу" міську лінію було близько 500 повідомлень. Зараз ми систематизуємо, скільки було заявок на поліцію й ДСНС, для того щоб прибрати дублювання та зрозуміти наявні потреби, де і кому потрібна допомога,
– розповів Кіпер.
Зауважимо! Кандидатка географічних наук Віра Балабух зазначила, що подібні стихійні лиха можуть повторитися в інших містах, адже цьому сприяє висока температура повітря. Вологи в такому випадку в ньому утримується більше, а отже зростає ймовірність сильних злив.
Яка ситуація в Одесі зараз?
- Станом на ранок 2 жовтня фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи. Під час надання допомоги врятували 380 жителів.
- Кількість загиблих людей через негоду 2 жовтня зросла до 10.
- Зранку рятувальники та небайдужі курсанти розчистили подвір’я одного з домогосподарства, яке затопила злива. Там рівень води досягав 3 – 5 метрів, після чого залишилася велика кількість сміття, гілля та уламків парканів. Роботи продовжуватимуться доти, доки всім людям не нададуть допомогу.
- Комісія, яка займається з'ясуванням обставин ситуації, попередньо виявила порушення щодо несвоєчасного попередження людей про негоду та перекриття руху транспорту.