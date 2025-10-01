Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.

Скільки людей підтримали петицію?

Станом на 23:30 1 жовтня петицію підтримали 25 114 людей. Наразі статус звернення громадян: "очікує на розгляд".

Петиція набрала необхідну кількість голосів / Скриншот 24 Каналу

Громадяни 24 вересня попросили Володимира Зеленського створити міську військову адміністрацію у місті Одеса на тлі незадоволення роботою міської влади, зокрема мера Геннадія Труханова.

Автор петиції Казачук Іван Володимирович зазначив, що згідно зі статтею 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", президент може створювати військові адміністрації там, де місцева влада не виконує свої повноваження або існує загроза її роботі.