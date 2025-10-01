Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Сколько людей поддержали петицию?

По состоянию на 23:30 1 октября петицию поддержали 25 114 человек. Сейчас статус обращения граждан: "ожидает рассмотрения".

Петиция набрала необходимое количество голосов / Скриншот 24 Канала

Граждане 24 сентября попросили Владимира Зеленского создать городскую военную администрацию в городе Одесса на фоне недовольства работой городской власти, в частности мэра Геннадия Труханова.

Автор петиции Казачук Иван Владимирович отметил, что согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", президент может создавать военные администрации там, где местная власть не выполняет свои полномочия или существует угроза ее работе.