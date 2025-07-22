"Мы Одессу не сохраним, а потом отстроим заново – так будет легче", – говорит пропагандист Соловьев, и именно так звучит реальный план российских оккупантов в отношении украинской Одессы. Серьезность этих намерений подтверждает украинская разведка. О них открыто предупреждает руководство украинского государства – и в последнее время об этом все чаще пишет западная пресса.

Единственная причина, почему план Кремля до сих пор не реализован – это Силы обороны Украины, которые остановили продвижение российского войска. Они сдерживают натиск оккупантов и далеко за пределами Одессы.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов уже седьмой месяц подряд отказывается выделять бюджетные, то есть народные средства на 122 Одесскую бригаду территориальной обороны. Город с бюджетом в более 12 миллиардов гривен – и одновременно ни копейки для подразделения, в котором служат преимущественно одесситы и жители окрестных городов и сел.

В материале 24 Канала мы покажем многочисленные обращения бригады о выделении средств, которые проигнорировал Труханов. Расскажем, как одесская власть торгует "мертвыми душами", и попробуем понять, почему мэр военного города Одесса выбрал столь антиукраинскую позицию в разгар полномасштабной войны – читайте все дальше.

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Труханов принципиально отказывается помогать армии

Бойцы 122 отдельной бригады Сил территориальной обороны защищают Украину в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях – и конечно часть бойцов отвечают за оборону Одессы и Одесской области – крупнейшей области Украины.

Как и любое подразделение Теробороны, бригада сформирована по территориальному принципу. То есть основу бригады составляют добровольцы – жители Одессы и области. Сейчас все они воюют там, где больше всего нужны. Для них, как, видимо, и для большинства людей, очевидно, что лучший способ защитить Одессу – это не дать оккупантам приблизиться к родному городу.

Но похоже для мэра города Геннадия Труханова это, кажется, является новостью. Сложно найти иное объяснение, ведь он, как мэр, игнорирует боевые потребности подразделения. Давайте посмотрим на конкретные факты.

Обращение 122 отдельной бригады ТрО ВСУ к Труханову / Скриншот из видео, 24 Канал

12 марта 2025 года бригада официально обратилась к мэру Одессы с просьбой вынести на голосование в городском совете, который он и возглавляет, выделение средств на дроны и РЭБы.

3 целью повышения уровня боевой готовности подразделений воинской части... которые выполняют боевые задачи в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях... прошу Вашего содействия по выделению Одесским городским советом 20 миллионов гривен в качестве субвенции для приобретения средств БПЛА, связи и РЭБ, наземных дронов и других материально-технических средств, необходимых для эффективного выполнения задач по назначению.

Командир воинской части Подполковник Денис Носиков,

– цитата из обращения 122 бригады.

Цифра в 20 миллионов может показаться большой, но на самом деле для бюджета, которым оперирует господин Труханов, это капля в море. Общая смета Одессы на 2025 год составляет 12 миллиардов 124 миллиона гривен. То есть 20 миллионов – это даже не один процент, это – одна шестая от одного процента, то есть одна шестисотая от общего бюджета Одессы.

Согласитесь, потратить такие деньги на эффективную оборону – оправдано и необходимо. Защитники города на эти деньги могли бы получить тысячу FPV-дронов, которые позволили бы устроить настоящий ад для врага сразу на нескольких участках фронта, где работает 122 бригада. Или же на 20 миллионов можно приобрести 200 разведывательных дронов, или 20 мощных тяжелых многоцелевых дронов-бомбардировщиков. Все это для того, чтобы удержать врага далеко от Одессы, а также сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих. В частности – одесситов и одесситок.

Полная версия материала о Геннадии Труханове: смотрите видео

Так каким был ответ господина Труханова на запрос Бригады по субвенции из бюджета? Никаким. Денег никто не выделил.

"Уважаемый Геннадий Леонидович! Сообщаем Вам, что воинская часть неоднократно обращалась в Одесский городской совет с официальными запросами о выделении средств в качестве субвенции на обеспечение личного состава подразделений необходимым оборудованием. Однако за последние 5 месяцев ни одного положительного решения принято не было, а финансирование в часть не поступало.

В условиях длительной вооруженной агрессии подобная бездеятельность ставит под угрозу выполнение нашими военнослужащими возложенных задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины... В случае дальнейшего игнорирования потребностей обороны со стороны Одесского городского совета, мы будем вынуждены обращаться к Вам через средства массовой информации, волонтерские и ветеранские организации", – цитата из обращения 112 бригады.

В мае в бригаде все еще надеялись на то, что в Геннадии Труханове проснется государственник, или хотя бы гражданин, или по меньшей мере – здравый смысл. Но нет, и на этот запрос ответа бригада не получила. Как и на следующий, который отправили главе Одессы в конце июня.

Очередное обращение к Труханову / Скриншот из видео, 24 Канал

Неизвестно, сколько еще раз военные должны попросить у Труханова, и какие почести должны ему отдать, чтобы получить надлежащие средства – хотя бы одну шестисотую часть бюджета на защиту страны и города.

Конечно, гораздо лучше было бы получить не одну шестисотую, а одну сотую или одну шестую из этих средств. Военные бесспорно знают, как с пользой можно было бы их потратить. Опытные и закаленные в боях командиры 122 бригады бережно относятся к личному составу и пытаются везде, где это только возможно, заменить человека роботизированными наземными и авиационными системами.

Впрочем, о каком масштабном внедрении роботизированных систем может идти речь, если Труханов отказывается выделять даже небольшую сумму на простейшие дроны и РЭБы?

Важно! В условиях, когда власти Одессы отказываются финансировать Одесскую бригаду, особенно нужна ваша помощь. 122 бригада собирает средства на "огненные конфеты" для оккупантов. Это те самые средства поражения, которые на головы врагам сбрасывают операторы дронов. Сделать вклад в уничтожение оккупанта можно по ссылке.

В то же время интересно добавить, что Одесский горсовет формально обязуется содействовать развитию бригады ТрО, обещая ей "золотые горы". На самом же деле эти планы не выполняются вообще.

Как Труханов поехал искать деньги для Одессы в обуви за 2 тысячи долларов

В то же время в июле мэр военного города отправляется на конференцию в Италию в поисках денег на восстановление и демонстрирует миру свои кроссовки стоимостью более – внимание – 78 тысяч гривен.

То есть один кроссовок одесского городского главы Труханова стоит, как 2 дрона-камикадзе. Пара – все четыре! Интересно, какое впечатление произвел на европейскую публику лук Труханова, и вообще стоит ли просить помощь в кроссовках люксового итальянского бренда Loro Piana?

Труханов в кроссовках элитного бренда на конференции по восстановлению Украины / Телеграм-канал Harley Quinn

Мы не журналисты-расследователи, чтобы заниматься изучением гардероба Труханова, но все же он приехал в Европу просить денег на восстановление Одессы. Так целесообразно ли это делать в очень дорогих итальянских кроссовках, которые даже на Западе позволить себе может далеко не каждый чиновник? А у нас глава военного города, оказывается, может.

Похоже на шутку, однако как-то не до смеха. В Украине ежедневно гибнут и получают ранения как военные, так и гражданские. В частности, "Шахеды" и ракеты постоянно прилетают по Одессе. Так почему бы не сконцентрироваться прежде всего на защите города, а уже потом думать о его восстановлении?

Подлый удар по обороноспособности от одесской власти

Картину того, как на самом деле одесская власть выполняет законы "Об обороне Украины" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", дополняет недавняя новость от Генеральной прокуратуры Украины. Правоохранители поймали подотчетных Труханову руководителей коммунальных предприятий на организации схемы уклонения от мобилизации.

По материалам следствия, исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров коммунального предприятия жилищно-коммунальный сервис "Порто-Франковский" в 2024 – 2025 годах незаконно оформил на работу и забронировал 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации,

– говорится в материале Генпрокуратуры.

Кроме того, в рамках досудебного расследования установлено, что должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и КП "ЖКС "Фонтанский" Одесского городского совета наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты, фиктивно оформив более 50 работников.

То есть пока одесские добровольцы рискуют жизнью на фронте, подчиненные Труханова торгуют "мертвыми душами", продавая бронь от мобилизации и устраивая уклонистов-взяточников на должности. По крайней мере именно об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры.

Мы будем заострять внимание на том, что происходит с благоустройством Одессы в тот момент, когда на должностях дворников и сантехников здесь числятся местные бизнесмены, которых в жилищно-коммунальных предприятиях люди в глаза не видели. Хотя заброшенные улицы и дома – это также проблема. Но основная суть преступления неизменна – это подлый удар, который одесские городские чиновники нанесли по обороноспособности Украины.

Собственными действиями чиновники Труханова убеждают общество в том, что мобилизация – совсем не обязательна, что она необходима лишь для тех, кто не может себе позволить купить у них бронь. И это ужасный пример для всей страны.

Подчеркиваем: из-за действий подопечных Труханова в армии не досчитались по меньшей мере 50 потенциальных военнослужащих. Тому, что в городе-миллионнике длительное время можно было купить бронь, как картошку на Привозе, нет никакого оправдания.

Как мэр Одессы помогает врагу, раскалывая общество

Итак, подытоживая, мэр Одессы Геннадий Труханов сознательно не выделяет из 12-миллиардного бюджета ни копейки для Одесской бригады ТрО. Он не реагирует на запросы от бригады – будто делает вид, что такого подразделения не существует в его городе. Труханов сфокусирован на "восстановлении" в разгар войны вместо заботы об активной защите города, ездит за границу и демонстративно надевает кроссовки, которые не может себе позволить человек с зарплатой чиновника. К тому же подчиненные мэра срывают мобилизационный процесс, продавая за взятки теплые места работников ЖКХ, как свидетельствуют данные прокуратуры.

Такая коррупция наносит двойной вред, ведь разъедает украинское общество изнутри. Это, безусловно, видит враг и радуется, что на этот раз для разделения украинцев ему даже не приходится ничего делать.

Но и это не все "грехи" Труханова. Он не стесняется откровенно хамить и даже обесценивать военных. Это ярко подтверждает недавний скандал, главным фигурантом которого стал одесский мэр. Бывший журналист, военнослужащий 122 бригады Мирослав Откович пытался спросить мэра Одессы Труханова о памятнике Александру Пушкину в городе. В ответ Труханов со всей серьезностью спросил у участника боевых действий, почему тот не в окопе.

Скандал с Трухановым в Одессе / УП

То есть Труханов посылает военного в окопы и одновременно отказывается предоставлять ему средства для защиты – дроны, РЭБы и другое оборудование, которое просит профинансировать бригада. Вершина цинизма, не иначе.

Остается лишь один вопрос, все эти действия Труханова – служебная халатность или сознательная диверсия?