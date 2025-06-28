Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мирослава Отковича.

Смотрите также Музей, театр, памятники архитектуры: Россия ударила по наследию ЮНЕСКО в Одессе

Детали скандала с Трухановым

Откович объяснил, что был на выставке перед горсоветом. Там представлены обломки ракет с указанием, сколько раз оружие било по разным городам. А рядом со зданием городского совета, как известно, есть бюст Пушкина.

На этом фоне особенно цинично выглядел памятник Пушкину. К слову, решение о сносе этого адепта "русского мира" принято давно, но до сих пор не выполнено. Поэтому я решил спросить об этом мэра Одессы Труханова. Он случайно оказался рядом, и я воспользовался этой возможностью,

– объяснил военный.

Он выложил видео своего общения с Трухановым. Мэр ответил, мол, это для вас Пушкин адепт "русского мира" и идеологический маркер, а для него нет. Более того, Труханов до сих пор считает Пушкина принадлежащим к культурному наследию.

Что Труханов сказал о памятнике Пушкину на Приморском бульваре: смотрите видео

Чиновник намекнул, мол, что военный делает в Одессе. Когда Мирослав Откович уточнил, следует ли понимать этот вопрос как "почему не в окопе?", Труханов ответил утвердительно.

В своем посте на фейсбуке военный объяснил: служит в 122 бригаде. В Одессе был, чтобы наладить взаимодействие с местными волонтерами и способствовать обороноспособности подразделения.

Напоследок Труханов заявил, что своими вопросами Откович раскалывает общество.

В посте военный заявил: проблема не в том, что он решился спросить мэра о Пушкине, а в том, что именно ответил чиновник.

Одессу нужно не только защищать снаружи – во многих случаях ее надо освобождать от российских мифов и нарративов изнутри. Мы не сможем выиграть эту войну в окопах, если проиграем ее в головах украинцев,

– подчеркнул лейтенант.

Напомним, в прошлом году Труханов цитировал Пушкина во время выступления в Германии.