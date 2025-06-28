Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мирослава Отковича.

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Деталі скандалу з Трухановим

Откович пояснив, що був на виставці перед міськрадою. Там представлені уламки ракет із указанням, скільки разів зброя била по різних містах. А поруч із будівлею міської ради, як відомо, є погруддя Пушкіна.

На цьому фоні особливо цинічно виглядав пам'ятник Пушкіну. До слова, рішення про знесення цього адепта "русского мира" ухвалено давно, але досі не виконане. Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою,

– пояснив військовий.

Він виклав відео свого спілкування з Трухановим. Мер відповів, мовляв, це для вас Пушкін адепт "русского мира" та ідеологічний маркер, а для нього ні. Ба більше, Труханов досі вважає Пушкіна таким, що належить до культурної спадщини.

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Чиновник натякнув, мовляв, що військовий робить в Одесі. Коли Мирослав Откович уточнив, чи слід розуміти це питання як "чому не в окопі?", Труханов відповів ствердно.

У своєму дописі на фейсбуці військовий пояснив: служить у 122 бригаді. В Одесі був, щоб налагодити взаємодію з місцевими волонтерами та сприяти обороноздатності підрозділу.

Наостанок Труханов заявив, що своїми питаннями Откович розколює суспільство.

У дописі військовий заявив: проблема не в тому, що він наважився запитати мера про Пушкіна, а в тому, що саме відповів чиновник.

Одесу потрібно не лише захищати зовні – у багатьох випадках її треба звільняти від російських міфів та наративів зсередини. Ми не зможемо виграти цю війну в окопах, якщо програємо її в головах українців,

– наголосив лейтенант.

Нагадаємо, торік Труханов цитував Пушкіна під час виступу в Німеччині.