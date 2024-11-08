На інцидент за участі одеського посадовця звернув увагу керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Верховна Рада перейменувала два українські міста: як вони називатимуться

Любов Труханова до "російського"

Так, у повідомленні Гуцалюка йдеться, що Геннадій Труханов виступив на заході у німецькому місті Регенсбург. Там він "заперечував Закони України, цитував Пушкіна та вводив в оману німців щодо наших внутрішніх питань".

Очікується, що сьогодні буде виступати його чиновник, "який відповідає за культуру, теж всім відомий своєю позицією щодо деколонізації".

Гуцалюк підкреслив, що "це все ознаки спланованої широкої ІПСО проти України у Європі".

Має бути чітка позиція держави на ці спроби окремих осіб підігравання ворогу у наш страшний час випробувань та боротьби за Незалежність,

– наголосив представник Українського інституту національної пам'яті.

До слова, нещодавно Геннадій Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінська, Буніна, Віри Інбер, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова, бульвару Жванецького.

Крім того, активіст Сергій Стерненко знайшов у мера Одеси російський паспорт.