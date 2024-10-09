Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що депутати підтримали перейменування двох міст, проте щодо решти 6 – рішення не ухвалили.

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Які міста в Україні перейменували

Верховна Рада підтримала:

законопроєкт 11236 – про перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. "За" проголосували 275 депутатів;

законопроєкт 12092 – про перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне. Рішення підтримали 279 нардепів.

Водночас Рада провалила голосування за перейменування ще 6 міст:

Первомайська Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь;

Первомайська Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район;

Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район;

Павлограда Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район;

Южноукраїнська Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард;

Южного Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь.

До речі, 29 вересня Верховна Рада проголосувала за перейменування 327 населених пунктів України. Зокрема, місто Червоноград Львівської області тепер називається Шептицький.