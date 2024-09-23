На днях громадський діяч і активіст Сергій Стерненко оприлюднив докази того, що у мера Одеси Геннадія Труханова є російський паспорт. Сам посадовець заперечив, що має громадянство Росії. Він назвав опубліковані у мережі скріни документів фейками.

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Нові докази того, що Труханов – громадянин Росії

Відомо, що Труханов стверджує, буцімто, ніколи не мав російського паспорта. Однак відомості, знайдені Стерненком, спростовують його слова. Активіст виявив позов Труханова у 2017 році як громадянина Росії до Сергієво-Посадського суду Московської області. Чиновник тоді просив анулювати паспорт, але без виходу з громадянства. Йому відмовили.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився з дійсним паспортом громадянина рф згідно із рішенням Московського обласного суду від 11.12.2017. Через свого представника він намагався скасувати дію паспорта, не відмовляючись від громадянства. Виграв у першій інстанції, програв у другій. Та то вже деталі. А головне лишається незмінним — Одесою керує і далі грабує її росіянин,

– наголосив Стерненко.

Труханов намагався анулювати свій російський паспорт / Скриншот Стерненко

До слова, Труханов розгнівався через перейменування вулиць в Одесі і організував онлайн-опитування.