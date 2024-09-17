Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що дані про російський паспорт Труханова узгоджуються з відомостями, які раніше публікували українські журналісти.

Дивіться також Труханов розгнівався через перейменування вулиць в Одесі та влаштував онлайн-опитування

Що розповів Стерненко

Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022 року. Про це свідчать отримані мною відомості зі злитих російських баз даних,

– написав Стерненко.

Він пояснив, що дані про паспорт узгоджуються з відомостями, які раніше публікували українські журналісти. Зокрема, інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі паспорта.

Стерненко показав документи зі злитих баз даних / фото з телеграм-каналу активіста

Згідно з копіями документів, Труханов міг писати заяву про видачу паспорта Росії 18 березня 2011 року. Адресою вказав російське місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5.

Важливо. Редакція 24 Каналу звернулась за коментарем в СБУ та опублікує відповідь, як тільки отримає її.

До речі, Геннадій Труханов прокоментував публікацію Сергія Стерненка, заявивши, що історія з його начебто "російським громадянством" тягнеться з 2014 року, коли вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси.

Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства,

– запевнив мер Одеси.

Він додав, що для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи.

Що раніше писали про російський паспорт Труханова

Раніше у ЗМІ неодноразово писали про "російський паспорт" Труханова, проте мер постійно ці дані заперечував та навіть публікував фото відповідної довідки від генконсульства Росії в Одесі.

До речі, у 2017 році Труханов через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії.

Зауважте Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси

Проте, наприклад, у 2018 році "Слідство.Інфо" повідомило, що в новій порції документів Panama Papers знайшли копію російського паспорта Геннадія Труханова. Тобто, ймовірно, у мера Одеси є або було російське громадянство.