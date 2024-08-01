Труханов заявив, що влада Одеси виконала усі вимоги закону про деімперіалізацію. Втім, зараз від неї вимагають "відмовитися від усього того, що зробило Одесу світовим брендом". "Говорячи простою мовою – це "обнуляє" наше місто", – поскаржився мер.

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Труханов хотів заручитися підтримкою одеситів, але щось пішло не так

За слова міського голови, демонтувати пам'ятник і перейменувати вулиці в центрі міста не можна, оскільки це призведе до порушення цілісності об'єкта культурної спадщини, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Довідка: Раніше Труханов різко висловився проти вимоги демонтувати пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі, а також проти перейменування вулиць Пушкінської, Буніна, Жуковського, бульвару Жванецького та інших.

Також він наголосив, що міська влада вживе всіх передбачених законом заходів для скасування перейменувань.

Бажаючи заручитися підтримкою одеситів, Труханов влаштував на своїй сторінці у телеграмі опитування. Питання звучало так: "Чи підтримуєте ви перейменування вулиць та демонтаж памʼятників, запропонованих Одеською обласною військовою адміністрацією?".

На роздуми Труханов дав одеситам добу. 1 серпня він оприлюднив результати, заявивши, що проти перейменування висловилися 95, 278 людей, а 93.641 – за. Мер подякував усім, хто взяв участь у голосуванні – жителям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеринки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго тощо, наголосивши, що долю Одеси мають вирішувати її мешканці.

Результати опитувань від мера Одеси / Телеграм Труханова

Водночас у ЗМІ виявили, що Труханов "змахлював". Так, "Думська" зазначила, що більшість опитуваних підтримували перейменування. Втім, "коли кількість кліків перевалила за десять тисяч, а результат для міського голови став зовсім поганим, у мерії терміново почали вживати заходів".

Опитування Труханова / Скриншот "Думська"