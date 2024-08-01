Труханов заявил, что власти Одессы выполнили все требования закона о деимпериализации. Впрочем, сейчас от нее требуют "отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом". "Говоря простым языком – это "обнуляет" наш город", – пожаловался мэр.
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Труханов хотел заручиться поддержкой одесситов, но что-то пошло не так
По слова городского головы, демонтировать памятник и переименовать улицы в центре города нельзя, поскольку это приведет к нарушению целостности объекта культурного наследия, который находится под защитой ЮНЕСКО.
Также он подчеркнул, что городские власти примут все предусмотренные законом меры для отмены переименований.
Желая заручиться поддержкой одесситов, Труханов устроил на своей странице в телеграмме опрос. Вопрос звучал так: "Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?".
На размышления Труханов дал одесситам сутки. 1 августа он обнародовал результаты, заявив, что против переименования высказались 95, 278 человек, а 93.641 – за. Мэр поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании – жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и т.д., подчеркнув, что судьбу Одессы должны решать ее жители.
Результаты опросов от мэра Одессы / Телеграмм Труханова
В то же время в СМИ обнаружили, что Труханов "смахивал". Так, "Думская" отметила, что большинство опрашиваемых поддерживали переименование. Впрочем, "когда количество кликов перевалило за десять тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в мэрии срочно начали принимать меры".
Опрос Труханова / Скриншот "Думская"