Труханов заявил, что власти Одессы выполнили все требования закона о деимпериализации. Впрочем, сейчас от нее требуют "отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом". "Говоря простым языком – это "обнуляет" наш город", – пожаловался мэр.

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Труханов хотел заручиться поддержкой одесситов, но что-то пошло не так

По слова городского головы, демонтировать памятник и переименовать улицы в центре города нельзя, поскольку это приведет к нарушению целостности объекта культурного наследия, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Справка: Ранее Труханов резко высказался против требования демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре, а также против переименования улиц Пушкинской, Бунина, Жуковского, бульвара Жванецкого и других.

Также он подчеркнул, что городские власти примут все предусмотренные законом меры для отмены переименований.

Желая заручиться поддержкой одесситов, Труханов устроил на своей странице в телеграмме опрос. Вопрос звучал так: "Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?".

На размышления Труханов дал одесситам сутки. 1 августа он обнародовал результаты, заявив, что против переименования высказались 95, 278 человек, а 93.641 – за. Мэр поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании – жителям Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго и т.д., подчеркнув, что судьбу Одессы должны решать ее жители.

Результаты опросов от мэра Одессы / Телеграмм Труханова

В то же время в СМИ обнаружили, что Труханов "смахивал". Так, "Думская" отметила, что большинство опрашиваемых поддерживали переименование. Впрочем, "когда количество кликов перевалило за десять тысяч, а результат для городского головы стал совсем плохим, в мэрии срочно начали принимать меры".

Опрос Труханова / Скриншот "Думская"