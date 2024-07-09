Соответствующую позицию Геннадий Труханов озвучил в интервью. Причина якобы в том, что их установили "наши прапрапрадедушки и бабушки".

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Труханов не хочет демонтаж памятников Пушкину и Воронцову

Эти памятники установили наши прапрапрадедушки и бабушки. Памятник Пушкину вообще установили за средства граждан. Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом – к бульвару, к людям. Когда мне говорят, что Путин одел в военные мундиры Пушкина и все, что связано с культурой, – это неправильно. Это – наш подарок россиянам: мы отдаем им Пушкина, который жил и творил в Одессе,

– говорит городской голова.

По его словам, Пушкин часть одесской истории и мировой культуры. Он уверен, что если его постамент уберут в Одессе, то им не перестанут восхищаться во Франции, Англии или Италии.

Позиция относительно Воронцова также якобы имеет "исторический подтекст". Как пояснил Труханов, существует огромная связь между российским графом и развитием города, а потому отказываться от него – нельзя.

"Сейчас информационное пространство открыто, каждый может прочитать историю создания города. Из песни слов не выбросить. Отказываться от таких исторических фигур – страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", – добавил он.