Кроме того, в декларации указано, что отчим Труханова – Николай Данилюк – подарил матери мэра Одессы более 11 миллионов гривен. Всего в 2021 году семья получила в качестве прибыли кругленькую сумму.

Обратите внимание Нардепа Мариковского от "Слуг" подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты

Всего в 2021 году семья получила:

277 913 гривен – зарплата Труханова;

34 198 гривен – пенсия матери Труханова;

10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду;

1 188 007 гривен – доход матери от ценных бумаг доход матери от ценных бумаг;

11 577 213 гривен – подарок матери от отчима.

97 664 гривен – пенсия отчима.

В общем Труханов задекларировал:

66 723 гривен наличных денег;

350 925 гривен, 2 526 долларов и 16 423 евро на банковских счетах.

Между тем мама мэра Одессы хранит наличными:

1 033 840 гривен;

658 000 долларов;

На банковских счетах женщина держит:

44 782 евро;

150 тысяч евро.

Какая была ситуация в 2022 году

В целом доходы семьи составили:

285 574 гривен – зарплата Труханова;

41 170 – пенсия матери;

10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду доход матери от предоставления имущества в аренду;

2 646 гривен – соцвыплаты матери;

110 464 гривен – пенсия отчима.

Труханов задекларировал: