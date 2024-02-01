Кроме того, в декларации указано, что отчим Труханова – Николай Данилюк – подарил матери мэра Одессы более 11 миллионов гривен. Всего в 2021 году семья получила в качестве прибыли кругленькую сумму.
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Всего в 2021 году семья получила:
- 277 913 гривен – зарплата Труханова;
- 34 198 гривен – пенсия матери Труханова;
- 10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду;
- 1 188 007 гривен – доход матери от ценных бумаг доход матери от ценных бумаг;
- 11 577 213 гривен – подарок матери от отчима.
- 97 664 гривен – пенсия отчима.
В общем Труханов задекларировал:
- 66 723 гривен наличных денег;
- 350 925 гривен, 2 526 долларов и 16 423 евро на банковских счетах.
Между тем мама мэра Одессы хранит наличными:
- 1 033 840 гривен;
- 658 000 долларов;
На банковских счетах женщина держит:
- 44 782 евро;
- 150 тысяч евро.
Какая была ситуация в 2022 году
В целом доходы семьи составили:
- 285 574 гривен – зарплата Труханова;
- 41 170 – пенсия матери;
- 10 731 гривен – доход матери от предоставления имущества в аренду доход матери от предоставления имущества в аренду;
- 2 646 гривен – соцвыплаты матери;
- 110 464 гривен – пенсия отчима.
Труханов задекларировал:
- наличными – 355 913 гривен и 180 000 долларов наличными;
- на банковских счетах: 418 777 гривен, 2 526 долларов и 16 247 евро.