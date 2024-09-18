Цього разу Стерненко показав довідку з міністерства внутрішніх справ Росії та заяву на видачу паспорта. Останній документ написаний від руки.

Дивіться також Труханов має громадянство Росії й у лютому 2022 року оформляв банківську картку, – Стерненко

Один із документів датований 2020 роком

Довідку Труханова з міністерства внутрішніх справ Росії активіст Сергій Стерненко отримав зі своїх верифікованих джерел. Опублікований документ виданий у 2020 році.

Сам Труханов намагався анулювати старий паспорт. Але не відмовився від громадянства агресора,

– каже Стерненко.

До слова, згідно з копіями документів, мер Одеси міг писати заяву про видачу російського паспорта 18 березня 2011 року. Адресою там вказано російське місто Сергіїв Посад.

Довідка з мвс Росії на ім'я Труханова / Фото Сергія Стерненка

Інший опублікований Стерненком доказ – заява на видачу паспорта, "написана труханівською рукою".

Заява Труханова на отримання російського паспорта / Фото Сергія Стерненка

До слова, Геннадій Труханов раніше уже коментував допис Сергія Стерненка. Тоді одеський міський голова заявив, що історія з його "російським громадянством" тягнеться з 2014 року.

Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства,

– запевнив Труханов.