Цього разу Стерненко показав довідку з міністерства внутрішніх справ Росії та заяву на видачу паспорта. Останній документ написаний від руки.
Дивіться також Труханов має громадянство Росії й у лютому 2022 року оформляв банківську картку, – Стерненко
Один із документів датований 2020 роком
Довідку Труханова з міністерства внутрішніх справ Росії активіст Сергій Стерненко отримав зі своїх верифікованих джерел. Опублікований документ виданий у 2020 році.
Сам Труханов намагався анулювати старий паспорт. Але не відмовився від громадянства агресора,
– каже Стерненко.
До слова, згідно з копіями документів, мер Одеси міг писати заяву про видачу російського паспорта 18 березня 2011 року. Адресою там вказано російське місто Сергіїв Посад.
Довідка з мвс Росії на ім'я Труханова / Фото Сергія Стерненка
Інший опублікований Стерненком доказ – заява на видачу паспорта, "написана труханівською рукою".
Заява Труханова на отримання російського паспорта / Фото Сергія Стерненка
До слова, Геннадій Труханов раніше уже коментував допис Сергія Стерненка. Тоді одеський міський голова заявив, що історія з його "російським громадянством" тягнеться з 2014 року.
Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства,
– запевнив Труханов.