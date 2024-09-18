На этот раз Стерненко показал справку из министерства внутренних дел России и заявление на выдачу паспорта. Последний документ написан от руки.

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Один из документов датирован 2020 годом

Справку Труханова из министерства внутренних дел России активист Сергей Стерненко получил из своих верифицированных источников. Опубликованный документ выдан в 2020 году.

Сам Труханов пытался аннулировать старый паспорт. Но не отказался от гражданства агрессора,

– говорит Стерненко.

К слову, согласно копиям документов, мэр Одессы мог писать заявление о выдаче российского паспорта 18 марта 2011 года. Адресом там указан российский город Сергеев Посад.

Справка из мвс России на имя Труханова / Фото Сергея Стерненко

Другое опубликованное Стерненко доказательство – заявление на выдачу паспорта, "написано трухановской рукой".

Заявление Труханова на получение российского паспорта / Фото Сергея Стерненко

К слову, Геннадий Труханов ранее уже комментировал сообщение Сергея Стерненко. Тогда одесский городской голова заявил, что история с его "российским гражданством" тянется с 2014 года.

В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и "выдержки". Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов не имеет российского гражданства,

– заверил Труханов.