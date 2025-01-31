У п'ятницю, 31 січня, біля 19:30 ворог атакував Одесу ракетами. Тривога у місті тривала майже дві години. Пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Геннадія Труханова.

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Окупанти влучили по спадщині ЮНЕСКО

Мер Геннадій Труханов поділився кадрами наслідків російської атаки. Посадовець зазначив, що на фото – одна із постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО.

Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі.

Наслідки атаки Росії на Одесу / Фото телеграм-канал Труханова

Своєю чергою голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії – вибиті вікна та пошкоджені фасади.

До слова, руйнувань зазнав готель "Брістоль". Будівля пошкоджена з першого по четвертий поверхи. На даху – загоряння, яке приборкати не просто. Рятувальникам важко дістатися до осередка пожежі.