Росіяни атакували Одесу ракетами. У місті чули щонайменше три вибухи. У мережі оприлюднили кадри руйнувань внаслідок удару. На них видно пошкодження біля елітного готелю "Брістоль", передає 24 Канал.

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Салют в Одесі на тлі ракетної атаки

Невідомі в Одесі, вочевидь, вирішили "відсвяткувати" черговий обстріл міста і запустили салют.

Зазначається, що салюти запускали двічі у Київському районі міста. Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою. Повідомляється, що поліція вже розпочала перевірку за фактом запуску салютів.

Зверніть увагу! Тривогу на Одещині оголосили після 19:18, а відбій дали 21:13.

Салют в Одесі після обстрілу: дивіться відео

Комусь в Одесі після атаки закортіло "свята": дивіться відео

Невідомі влаштували салют в Одесі під час тривоги: дивіться відео

До слова, внаслідок удару по Одесі постраждали дві жінки. Вони шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості, повідомили в ОВА.