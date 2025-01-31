Про це повідомляє 24 Канал. Голова ОВА Олег Кіпер оприлюднив фото наслідків атаки на Одесу.

Зверніть увагу Атака по середмістю Одеси: відомо про двох постраждалих

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Одесу 31 січня

Російські терористи завдали ударів по історичному середмістю. Станом на 21:30 відомо, що внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждали 2 жінки.

Обидві шпиталізовані у стані середнього ступеня важкості,

– заявив Олег Кіпер.

Також додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Посадовець закликав місцевих жителів не нехтувати правилами безпеки й у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.

Наслідки атаки Росії на Одесу / Фото з телеграму Кіпера

До речі, міський голова повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу є багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка перебуває під підсиленим захистом.

Також Геннадій Труханов зазначив, що тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Внаслідок російської атаки багато пошкоджень і руйнувань / Фото з телеграму Труханова

Володимир Зеленський відреагував на чергову терористичну атаку Росії. Президент зазначив, що попередньо, окупанти завдали ударів балістикою. Під прицілом агресора – звичайна цивільна забудова.