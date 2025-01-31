Зеленський також повідомив про те, що він провів нараду з міжнародниками. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на звернення глави держави.

Дивіться також На які компроміси Трамп може змусити Зеленського і Путіна: прогноз експосла США

Що заявив Зеленський у вечірньому зверненні

У своєму зверненні український президент згадав про важливі перемовини з Європою та Сполученими Штатами. За його словами, наразі Україні та її союзникам потрібні зустрічі, спільний погляд та сильні рішення заради надійного миру.

Президент України звернувся до громадян: відео з соцмереж Володимира Зеленського