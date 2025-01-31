Зеленский также сообщил о том, что он провел совещание с международниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Что заявил Зеленский в вечернем обращении

В своем обращении украинский президент вспомнил о важных переговорах с Европой и Соединенными Штатами. По его словам, сейчас Украине и ее союзникам нужны встречи, общий взгляд и сильные решения ради надежного мира.

Президент Украины обратился к гражданам: видео из соцсетей Владимира Зеленского