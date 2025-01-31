Об этом 24 Каналу рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, заметив, что и Владимиру Зеленскому, и Владимиру Путину Трамп может выдвинуть по 2 условия. В то же время президент США осознает, что Украина готова к диалогу, а Россия – нет.

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На какие компромиссы Трамп может заставить Зеленского и Путина пойти

Бывший посол отметил, что в целом Трамп может иметь 4 политические элементы – 2 для Украины и 2 для России.

Зеленскому Трамп может предложить территориальный компромисс, который заключается в том, что хотя де-факто Россия может оккупировать украинскую территорию, Украина не может военным способом вернуть ее себе. Кроме того, вероятно, США снимет вопрос о вступлении нашей страны в НАТО, например, в течение 20 лет.

В то же время президент США может заставить Путина на другие компромиссы. Речь идет о направлении Украине военной техники, чтобы предотвратить в будущем повторение российской агрессии, а также создание зоны между украинскими и российскими войсками, где будут находиться европейские солдаты.

Не только российские обозреватели, но и официальные лица, как, например, Лавров, очень критиковали эти элементы. Зеленский, по моему мнению, очень мудро сказал, что он готов хотя бы на территориальные уступки. Он также связал это с членством в НАТО. Но все-таки он показал настоящую готовность идти на компромисс, а Россия – нет,

– подчеркнул он.

Хербст отметил, что для того, что Трамп заставил пойти на уступки Кремль, сейчас в его риторике можно наблюдать элементы давления на российскую власть. Например, президент США заявил, что любит русский народ, но экономика России в ужасном состоянии и он может помочь прекратить эту войну.

Сейчас Трамп видит, что проблема – это не Украина, не Зеленский, а проблема – это сам Путин,

– добавил бывший посол.

Кстати, американский политолог Рамиз Юнус высказал мнение о том, что давлением на Кремль также могут служить ресурсы, точнее их отсутствие в России. Из-за этого Путин не имеет никаких рычагов влияния на США.