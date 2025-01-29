Такое мнение 24 Каналу высказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что Кремль тем временем может не согласиться на предложение Трампа. Однако Владимир Путин не имеет рычагов влияния на США, а ядерная риторика ни для кого не реальными угрозами.

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Как Трамп видит завершение войны

Американский политолог отметил, что нужно исходить из ситуации, которая есть в России, Европе, Китае и в Украине. То, что Трамп сказал, что Зеленский не ангел, среди политиков ангелов нет. Нравственность в большой политике априори отсутствует, есть только прагматизм.

Президент США наоборот отметил, что войны можно было бы избежать, если бы в то время он был на посту президента. Однако тогда был Джо Байден, который в Женеве сделал огромную ошибку – встретился с Путиным, показав слабость.

Путин думал, что будет как в 2014 году и Запад это проглотит. Он был прав, потому что Запад был готов это проглотить. Что сделал Байден? Предложил Зеленскому самолет. И только благодаря Зеленскому, который не ангел, как он говорит, и благодаря украинскому народу, который показал героизм, уперся рогом – повестка дня изменилась. Ее изменили вы, а не кто-нибудь,

– подчеркнул он.

Относительно вступления Украины в НАТО, есть и альтернативные варианты для нашей страны, по мнению Юнуса. Например, Азербайджан с Турцией имеют двустороннее соглашение, а Израиль, Япония и Южная Корея имеют поддержку от США. Таким образом Украина может иметь гарантии безопасности вне Альянса.

Говорится об американских миротворческих силах на линии разграничения. По словам американского политолога, если американские солдаты в количестве 5 – 10 тысяч человек будут находиться на украинской земле, а в целом миротворческого контингента будет 100 тысяч, этого хватит, чтобы защищать 80% территорий.

Поэтому миротворцы с участием американцев, на остальные 80% территорий – план Маршалла для восстановления, небо закрывается Patriot и появится "страна, на которую уже никто не нападет",

– подчеркнул Юнус.

Важно, чтобы к этому процессу приложили усилия и европейские страны. Поэтому президент США сейчас давит на Европу и хочет, чтобы страны увеличили расходы на оборону до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте это поддержал и заявил, что если не будем этого делать, то придется изучать русский язык.

Как заставить Путина согласиться с идеей Трампа

Американский политолог отметил, что Украина и Россия могут согласиться с видением завершения войны Трампа. С Россией же могут возникнуть проблемы. Для этого нужно смотреть на ресурсы, которые есть у Украины и у тех союзников, которые это могут предложить.

Если же посмотреть на ресурсы России и Соединенных Штатов Америки, Кремль не имеет ни ресурсов, ни рычагов влияния на Вашингтон. Единственный щит России – это ядерное оружие. Юнус выразил убеждение, что оно работать против Трампа не будет.

В инаугурационной речи Трампа прозвучало два главных слова: миротворец и объединитель. Поэтому, если он хочет быть миротворцем, он все будет делать для того, чтобы был мир. Пойдет ли Россия на это? А куда она денется, какие она имеет рычаги влияния?,

– сказал он.

Даже российские пропагандисты, которые в свое время любили критиковать Байдена, теперь осторожно высказываются относительно Трампа. Они понимают, что не имеют рычагов влияния.

"Чем они сегодня могут надавить на Трампа? У него нет идеологии, он говорит, что уважает, хорошо относится, что имеет хорошие отношения, исторически выиграли вместе Вторую мировую войну", – отметил американский политолог.

Юнус добавил, что Трамп сейчас рассчитывает на помощь Китая по российско-украинской войне. Пекину это выгодно, потому что он тоже не хочет идти на конфронтацию с США.

Кстати, Зеленский выразил уверенность, что Трамп может принудить Путина к миру. Зато российский диктатор боится, что президент США может поддержать нашу страну.