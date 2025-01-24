Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News.

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Что сказал Трамп о Зеленском и войне

Дональд Трамп заявил, что сейчас Владимир Зеленский хочет завершить войну в Украине. Однако, по словам президента США, украинский лидер также "не должен был позволить этому произойти".

Вы знаете, он не ангел. Он никогда не должен был позволить произойти этой войне,

– сказал новый президент США.

В то же время Трамп признал, что Украине удалось противостоять врагу, ведь народ этой страны был смелым. Однако американский лидер сказал, что США "дали украинцам миллиарды долларов, на двести миллиардов долларов больше, чем Европа". В ЕС такую оценку Дональда Трампа опровергли.

В то же время 47-й президент США считает, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы со страной-агрессором удалось бы договориться.

"Прежде всего, он (Владимир Зеленский – 24 Канал) борется с гораздо большим субъектом, гораздо большим, гораздо более мощным. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение, а Зеленский решил, что "я хочу биться"", – говорит Трамп.

Кроме того, глава Белого дома утверждает, что Россия имеет "30-тысячную армию танков", а в Украине "не было практически ни одного танка", после чего США начали помогать с оружием. В конце концов, Трамп резюмировал, что эту войну "надо урегулировать".

Также Дональд Трамп повторил предыдущую угрозу, что если Россия не предпримет шагов для "урегулирования этой войны в ближайшее время", то Соединенные Штаты введут "массивные тарифы" и "большие санкции".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский еще перед полномасштабным вторжением России в 2022 году на Мюнхенской конференции четко заявлял, что Украина, как и весь мир, хочет и стремится к миру. Но в то же время президент подчеркивал, что украинцы будут защищаться от агрессии со стороны врага, независимо от его количества.

К слову, Дональд Трамп также заявлял, что хочет как можно скорее встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине. По словам американского лидера, каждый день, пока не происходит эта встреча, на фронте гибнут солдаты с обеих сторон.