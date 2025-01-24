Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю телеканалу Fox News.

До теми Трамп розсекретив, як планує припинити війну в Україні

Що сказав Трамп про Зеленського і війну

Дональд Трамп заявив, що зараз Володимир Зеленський хоче завершити війну в Україні. Однак, за словами президента США, український лідер також "не повинен був дозволити цьому статися".

Ви знаєте, він не ангел. Він ніколи не мав дозволити статися цій війні,

– сказав новий президент США.

Водночас Трамп визнав, що Україні вдалося протистояти ворогу, адже народ цієї країни був сміливим. Проте американський лідер сказав, що США "дали українцям мільярди доларів, на двісті мільярдів доларів більше, ніж Європа". У ЄС таку оцінку Дональда Трампа заперечили.

Водночас 47-й президент США вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби з країною-агресоркою вдалося б домовитися.

"Передусім, він (Володимир Зеленський – 24 Канал) бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, а Зеленський вирішив, що "я хочу битися"", – каже Трамп.

Окрім того, глава Білого дому стверджує, що Росія має "30-тисячну армію танків", а в України "не було практично жодного танка", після чого США почали допомагати зі зброєю. Зрештою, Трамп резюмував, що цю війну "треба врегулювати".

Також Дональд Трамп повторив попередню погрозу, що якщо Росія не зробить кроків для "врегулювання цієї війни найближчим часом", то Сполучені Штати запровадять "масивні тарифи" і "великі санкції".

Варто зазначити, що Володимир Зеленський ще перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році на Мюнхенській конференції чітко заявляв, що Україна, як і весь світ, хоче та прагне миру. Але водночас президент наголошував, що українці захищатимуться від агресії з боку ворога, незалежно від його кількості.

До слова, Дональд Трамп також заявляв, що хоче якомога швидше зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним, щоб завершити війну в Україні. За словами американського лідера, кожного дня, допоки не відбувається ця зустріч, на фронті гинуть солдати з обох сторін.