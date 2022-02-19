Украинский президент выступает 19 февраля в рамках блока "Региональные проблемы". Он высказывался на тему "Украина и европейская безопасность".

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Выступление Зеленского

Прежде всего президент подчеркнул, что Украина хочет мира. Мир тоже говорит, что не хочет воевать, а Россия утверждает, что якобы не собирается нападать.

Кто-то из нас врет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза,

– сказал Зеленский.

Президент вспомнил о серьезном обострении на Донбассе, об обстрелянном детсаде в Станице Луганской и школе в Вербовке. Зеленский заметил, что на школьном дворе появляются воронки от бомбы. В моменты обстрелов дети идут не в НАТО, а в школу.

Возле границ – 150 тысяч российских военных

Зеленский во время выступления задал всем присутствующим риторические вопросы:

Как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди?

Почему она длится больше, чем Вторая мировая?

Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен Холодной войны?

Он добавил, что возле границы с Украиной находятся около 150 тысяч российских военных, техника и тяжелое вооружение. Это доказывает, что архитектура мировой безопасности – хрупкая, поэтому нуждается в обновлении.

ООН не может защитить себя

По словам Зеленского, именно принцип умиротворения со стороны мира к России повлек тяжелые последствия. Речь идет об оккупации Крыма и агрессии Кремля против Украины.

ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя,

– отметил президент.

Он привел примеры нарушения устава Организации Объединенных Наций. В частности, как один из членов Совбеза ООН аннексировал территорию страны-основательницы организации. Кроме того, политик считает, что ООН игнорирует Крымскую платформу.

Украина будет защищаться

Зеленский поблагодарил международных партнеров. Однако добавил, что Украина уже 8 лет сдерживает одну из крупнейших армий мира. Зеленский отметил, что грады российские снаряды в Мариуполь, а не в европейские города. Однако наше государство будет продолжать защищать себя.

Чтобы действительно помочь Украине, не надо постоянно говорить о датах вероятного вторжения,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украине нужны другие даты. Все понимают, какие.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

Украина заслуживает прямые и честные ответы относительно перспектив вступления в Евросоюз и НАТО.

"Нам говорят, что дверь открыта, но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть, скажите честно", – сказал президент.

По словам украинского лидера, право на правду входит в наши расширенные возможности.

Крым и Донбасс вернутся, но мирно

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс, но только мирно. Таким образом президент ответил на упреки России, якобы Украина хочет вступить в НАТО, чтобы вернуть Крым военным путем. Политик напомнил, что в уставе НАТО коллективные действия предусмотрены для защиты, а не для нападения.

Украина последовательно выполняет нормандские и минские договоренности.

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Зеленский выступает в Мюнхене: смотрите видео

Российская агрессия против Украины стала основной темой Мюнхенской конференции в 2022 году. Политические лидеры более 30 государств мира обсуждают, как сдерживать Путина и добиться деэскалации ситуации у границ нашего государства.

Кто еще посетил конференцию:

немецкий канцлер Олаф Шольц ;

; вице-президент США Камала Харрис ;

; госсекретарь США Энтони Блинкен ;

; генсек НАТО Йенс Столтенберг ;

; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ;

; другие главы государств и правительств.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в Мюнхене встретится с американским вице-президентом Камалой Харрис.

Путин отказался от приглашения

В 2021 году конференция прошла в онлайн-формате – все из-за пандемии коронавируса COVID-19. Впрочем, Россию и Китай на мероприятие тогда не пригласили. В этом году Москва также не будет принимать в ней участие, хоть Путину и предлагали выступить. В Москве заявили, что "просто потеряли интерес к этому мероприятию". В то же время СМИ говорят, что причины – обида и "Спутник".