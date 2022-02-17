Детали о встрече Зеленского и Гаррис

Всего в Германии у Харрис запланированы несколько встреч с мировыми лидерами. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.

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Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить на протяжении 18 – 20 февраля. Провести разговор с президентом Украины политик планирует в субботу, 19 февраля. Чиновники обсудят российскую угрозу у границ нашего государства.

Встреча политиков является реальной возможностью подчеркнуть приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины,

– подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, это позволит скоординировать дальнейшие дипломатические усилия, чтобы предоставить Украине экономическую и оборонную помощь.

Заметим, в Мюнхене у Харрис запланированы встречи также с:

канцлером Германии Олафом Шольцом,

генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом,

президентом Латвии Эгилсом Левитсом,

президентом Литвы Гитанаусом Науседой,

президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский проводит встречи с мировыми лидерами

На фоне скопления российских войск у границ Украины Киев посещали множество высокопоставленных иностранных чиновников и лидеров. Так, Зеленский провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики уверяли украинского коллегу в поддержке нашего государства, а также угрожали Владимиру Путину "последствиями" за возможную эскалацию.

Украинский глава государства разговаривал и с американским коллегой Джо Байденом. Однако разговор происходил по телефону 13 февраля. Во время него Зеленский пригласил президента в ближайшие дни посетить Украину.

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