Деталі про зустріч Зеленського та Гарріс
Загалом в Німеччині у Гарріс заплановані кілька зустрічей зі світовими лідерами. Цю інформацію вже підтвердили у Білому домі.
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Зауважимо, Мюнхенська конференція з питань безпеки відбуватиметься впродовж 18 – 20 лютого. Провести розмову з президентом України політикиня планує у суботу, 19 лютого, одразу після свого виступу. Чиновники обговорять російську загрозу біля кордонів нашої держави.
Зустріч політиків є реальною можливістю підкреслити прихильність США суверенітету й територіальній цілісності України,
– наголосили у Білому домі.
Крім того, це дозволить скоординувати подальші дипломатичні зусилля, аби надати Україні економічну та оборонну допомоги.
Зауважимо, у Мюнхені в Гарріс заплановані зустрічі також з:
- канцлером Німеччини Олафом Шольцом,
- генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом,
- президентом Латвії Егілсом Левітсом,
- президентом Литви Ґітанаусом Науседою,
- президентом Естонії Аларом Карісом.
Зеленський проводить зустрічі з світовими лідерами
На тлі скупчення російських військ біля кордонів України Київ відвідували безліч високопоставлених іноземних чиновників та лідерів. Так, Зеленський провів зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики запевняли українського колегу у підтримці нашої держави, а також погрожували Володимиру Путіну "наслідками" за можливу ескалацію.
Український глава держави розмовляв й з американським колегою Джо Байденом. Однак розмова відбувалася телефоном 13 лютого. Під час неї Зеленський запросив президента найближчими днями відвідати Україну.
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