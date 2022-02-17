Деталі про зустріч Зеленського та Гарріс

Загалом в Німеччині у Гарріс заплановані кілька зустрічей зі світовими лідерами. Цю інформацію вже підтвердили у Білому домі.

Читайте також "Ключ лежить у Москві": Шольц і Байден обговорили виконання мінських угод

Зауважимо, Мюнхенська конференція з питань безпеки відбуватиметься впродовж 18 – 20 лютого. Провести розмову з президентом України політикиня планує у суботу, 19 лютого, одразу після свого виступу. Чиновники обговорять російську загрозу біля кордонів нашої держави.

Зустріч політиків є реальною можливістю підкреслити прихильність США суверенітету й територіальній цілісності України,

– наголосили у Білому домі.

Крім того, це дозволить скоординувати подальші дипломатичні зусилля, аби надати Україні економічну та оборонну допомоги.

Зауважимо, у Мюнхені в Гарріс заплановані зустрічі також з:

канцлером Німеччини Олафом Шольцом,

генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом,

президентом Латвії Егілсом Левітсом,

президентом Литви Ґітанаусом Науседою,

президентом Естонії Аларом Карісом.

Зеленський проводить зустрічі з світовими лідерами

На тлі скупчення російських військ біля кордонів України Київ відвідували безліч високопоставлених іноземних чиновників та лідерів. Так, Зеленський провів зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики запевняли українського колегу у підтримці нашої держави, а також погрожували Володимиру Путіну "наслідками" за можливу ескалацію.

Український глава держави розмовляв й з американським колегою Джо Байденом. Однак розмова відбувалася телефоном 13 лютого. Під час неї Зеленський запросив президента найближчими днями відвідати Україну.

Це може вас зацікавити – остання заява Байдена щодо російського вторгнення: відео