Зеленський привітав Еммануеля Макрона і наголосив, що очільника Франції у нас не було 24 роки. Президент заявив, що це велика честь для України і подякував, повідомляє 24 канал.

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Я дякую, що ти зараз тут. Дякую тобі за твою власну підтримку України. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу та особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні,
– наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, держави розвивають співпрацю у всіх сферах, але особливе значення має саме безпекова. Франція відіграє активну роль у рамках нормандського формату.

Президент стверджує, що Макрон багато робить задля миру в Україні. Саме мирний процес був одним з ключових питань під час переговорів.

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