Зеленський привітав Еммануеля Макрона і наголосив, що очільника Франції у нас не було 24 роки. Президент заявив, що це велика честь для України і подякував, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Це неможливо": у Кремлі заперечують угоду Путіна й Макрона щодо України
Я дякую, що ти зараз тут. Дякую тобі за твою власну підтримку України. Ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижу та особисті зусилля Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні,
– наголосив Володимир Зеленський.
За його словами, держави розвивають співпрацю у всіх сферах, але особливе значення має саме безпекова. Франція відіграє активну роль у рамках нормандського формату.
Президент стверджує, що Макрон багато робить задля миру в Україні. Саме мирний процес був одним з ключових питань під час переговорів.
Зустріч Макрона та Зеленського: коротко
- Президенти зустрілись після того, як Еммануель Макрон мав зустріч із Володимиром Путіним 7 лютого в Москві. Темою обговорень стала ситуація навколо загострення між Україною та Росією.
- За одним з перших підсумків зустрічі, Україна та Франція домовились розширити співпрацю. Президенти погодили постачання локомотивів потягів та патрульних катерів для України.
- Французький лідер також заявляв напередодні, що найближчі дні стануть вирішальними. Макрон наголошував, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.
Про що Макрон говорив з Путіним у Москві: дивіться відео