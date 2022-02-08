Зеленский поздравил Эммануэля Макрона и подчеркнул, что главы Франции у нас не было 24 года. Президент заявил, что это большая честь для Украины и поблагодарил, сообщает 24 канал.

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Я благодарю, что ты сейчас здесь. Спасибо тебе за твою собственную поддержку Украины. Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира в Украине,
– подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, государства развивают сотрудничество во всех сферах, но особое значение имеет именно безопасность. Франция играет активную роль в рамках нормандского формата.

Президент утверждает, что Макрон много делает ради мира в Украине. Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов во время переговоров.

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