Політики вийшли до журналістів близько 23:10 за київським часом, повідомляє 24 канал.

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Що заявив Макрон у Москві

Французький президент наголосив, що був стурбований словами Олександра Лукашенка про ядерну зброю у Білорусі. Втім, очільник Кремля його "заспокоїв щодо цього". Політик вважає, що для того, аби забезпечити стабільність в Європі, потрібні нові механізми. Втім, мовиться не про про перегляду вже чинних домовленостей. "Можливо, нові рішення щодо безпеки в Європі будуть новаторськими", – заявив він, але не вдавався до подробиць.

Від заяв Путіна віє цинізмом

Російський президент заявив, що переговори з Макроном пройшли "по-діловому" й були змістовними та корисними. Водночас поскражився, що основні занепокоєння Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані у США та НАТО.

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