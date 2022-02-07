Про це російський президент говорив під час брифінгу за підсумками розмови з Еммануелем Макроном, повідомляє 24 канал. Французький президент відвідав Москву 7 лютого.

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Президент Росії "тролив" Порошенка

Як стверджував Путін, про готовність Росії надати "політичний притулок" він казав Порошенку, ще коли той перебував у кріслі президента. Мовляв, "якщо виникнуть труднощі у майбутньому".

Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні я хочу підтвердити свої пропозиції. ​Попри наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі,

– цинічно заявив очільник Кремля.

"Я вважаю, що він наробив багато помилок у цьому напрямку", – зухвало додав Путін. А далі – почав стандартну риторику про "переслідування опозиції" й готовність простягнути "руку допомоги".

Путін вже традиційно звинувачував Україну

Під час переговорів з Макроном російський президент продовжував розкидатися необґрунтованими звинуваченнями у бік України та нашої влади.

Зокрема, фантазував про "масові систематичні порушення прав людини", а також бідкався про "закриття неугодних ЗМІ та цькування політичних опонентів."

Раніше Путін скаржився Джонсону

На початку лютого очільник Кремля спілкувався телефоном з британським прем'єром Борисом Джонсоном – той саме повернувся з України. Путін бідкався, що Україна нібито "хронічно не дотримується мінських угод", а також через НАТО. Втім, глава британського уряду чітко дав йому зрозуміти, що Лондон занепокоєний діями Москви та підтримує суверенітет й територіальну цілісність України.