Розмова британського та російського лідерів відбулася у середу, 2 лютого. Подробиці повідомили на офіційному сайті Кремля.

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Абсурдні заяви Кремля

У Путіна підкреслили, що політики провели досить ґрунтований обмін думками щодо ситуації навколо України. Війну, яку Росія сама ж і розв'язала ще у 2014 році, там цинічно продовжують називати "внутрішньоукраїнською кризою". Також у повідомленні зазначили, що мовилося й про забезпечення довгострокових "гарантій безпеки" Росії.

Очільник Кремля поскаржився Джонсону, що Україна нібито "хронічно не дотримується мінських угод". Також він бідкався через НАТО. Мовляв, там не готові адекватно відреагувати на російське занепокоєння. Крім цього, Путін розкритикував політику "відкритих дверей", якої дотримуються в Альянсі.

Зверніть увагу! Раніше у Кремлі відзначилися черговою маразматичною заявою. Там стверджують, що Україна "хоче напасти на Росію".

Що кажуть у Лондоні

Розмову з очільником Кремля прокоментували й у Джонсона – тільки от акценти розставили зовсім по-іншому. Там підкреслили, що британський прем'єр висловив Путіну "глибоке занепокоєння" через російські війська біля України. Крім цього, політик наголосив, настільки важливими є дипломатичні кроки.

Глава британського уряду закликав поважати територіальну цілісність України та її право на самооборону. Джонсон підкреслив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію нашої держави буде "трагічним прорахунком".

Також Джонсон пояснив, що у рамках політики "відкритих дверей" усі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Водночас посадовець наголосив, що це – оборонний альянс.

Джонсон відвідав Україну: основне

Британський прем'єр-міністр прилетів у Києві 1 лютого. Він зустрівся з президентом Зеленським й запевнив його, що Україна може розраховувати на підтримку Лондона на тлі загроз з боку Росії.

Політик звернув увагу на те, що Росія стягнула до кордонів з Україною дуже багато військових. Це, на його думку, демонструє "найбільшу ворожість за всі роки".

Новий напад на Україну, за словами Джонсона, стане "катастрофою для всього світу". При цьому, він впевнений, щоб воно б завершилося поразкою для Путіна.

Згодом Україна та Велика Британія оприлюднили спільну заяву після зустрічі лідерів. У ній мовилося про 88 мільйонів фунтів стерлінгів для України – на допомогу для енергетики.

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